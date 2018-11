Toro, che brutta caduta. Vince il Parma per 2-1

TORINO - Un Parma appuntito, ben più reattivo e in palla del Toro vince in casa dei granata e li raggiunge in classifica, a quota 17. Per la squadra di Mazzarri, incapace di produrre gioco se non a strappi, è una brutta caduta, dopo il brillante 4 a 1 di Genova sulla Samp. Di Gervinho, Inglese e Baselli le reti. La cronaca, ora.

PUGNI IN FACCIA - Il primo tempo assume per 37 minuti, cioè fino alla sassata dal limite di Baselli che riapre i conti (1-2), i contorni della partita stregata. Stregata, perché inizia male e continua peggio, per il Toro. I granata cominciano a macinar gioco, ma verso il 5’ il Parma inizia a disegnare trame pericolose in avanti, che trovano lo sbocco nel gol del vantaggio già al 9’, per quanto favorito da un errore d’intesa tra Izzo e Nkoulou. Che si ostacolano a ripetizione, in area, favorendo la fuga di Gervinho, abile poi a infilare Sirigu da due passi. E le streghe compaiono più ancora al 12’, quando Belotti, sul filo del fuorigioco, in spaccata davanti a Sepe devia clamorosamente alto una deviazione di testa di Baselli. I granata attaccano, anche se non tutte le bocche sputano manovre ficcanti (viste le difficoltà di Iago e i giri a vuoto di Soriano). E così, dopo un tiraccio svirgolato da Baselli al 19’ e un Var visionato da Massa per una deviazione di Nkoulou (ma aveva il braccio attaccato al corpo), il 4-3-3 del Parma trova un’altra gran ripartenza: Gervinho vola, servizio sulla sinistra per Gagliolo, cross basso e deviazione perfetta all’incrocio con la punta del piede di Inglese, tra i migliori in campo gol a parte: 2 a 0 al 25’.