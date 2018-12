Serie A, diretta Milan-Torino dalle 20.30: le probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Milan e Torino scendono in campo questa sera a San Siro per il posticipo della 15ª giornata di Serie A. È una sfida molto importante in chiave Europa con i granata che vogliono bissare il successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato (2-1 contro il Genoa). Un'eventuale vittoria permetterebbe alla squadra di Mazzarri di portarsi ad un solo punto proprio dai rossoneri, ora quarti in classifica insieme alla Lazio con 25 punti. Anche per il Milan la gara di questa sera è un match fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League: dopo il pareggio all'Olimpico contro la Lazio e il successo in rimonta contro il Parma i rossoneri vogliono ottenere i tre punti per volare a quota 28, ad una sola lunghezza dall'Inter, al terzo posto con 29 punti. Calcio d'inizio alle 20.30, non perdere la diretta testuale su Tuttosport.com.

Serie A, Milan-Torino in diretta dalle 20.30

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djdji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Posado-Cecconi.

Quarto Uomo: Abbattista.

Var: Abisso.

Ass. Var: Vivenzi.

Tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251.