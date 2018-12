Razzismo e violenza, la ricetta di Agnelli: «Studiare il report dell'Onu»

TORINO - «Boxing Day2018. Interessante da leggere per tutti. Pubblicato nel 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e da allora in poi ampiamente ignorato da molti!». Queste le parole postate su Twitter da Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che interviene così nel dibattito su quanto accaduto in occasione di Inter-Napoli (ululati razzisti contro il difensore senegalese dei partenopei Koulibaly e la morte di un tifoso negli scontro fuori San Siro), rimandando attraverso un link al report delle Nazioni Unite sulla lotta contro le discriminazioni e il razzismo nel calcio.

Boxing Day 2018 - Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect #finoallafine https://t.co/HdpxUFGpFE