Serie A, diretta Lazio-Torino dalle 15: le probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Lazio e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per la sfida della 19ª giornata di Serie A. È una partita fondamentale in chiave Europa sia per i biancocelesti che per i granata: la squadra di Simone Inzaghi è al quarto posto con 31 punti, a +2 sulla Samp e a +5 proprio sul Torino. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta dello scorso 17 dicembre, la Lazio è ripartita alla grande conquistando due successi contro Cagliari e Bologna ritornando quarta forza della Serie A. Anche il Toro di Walter Mazzarri è tornato a vincere nell'ultima giornata, battendo 3-0 l'Empoli in casa. In classifica i granata sono all'ottavo posto con 26 punti a -1 dalla Roma, a -2 dal Milan e a -3 dalla Samp. Calcio d'inizio alle 15, non perdere la diretta testuale su Tuttosport.com.

Serie A, Lazio-Torino in diretta dalle 15