Serie A, la classifica dell'anno solare: Juve a +14 sul Napoli, Roma sopra la Lazio

ROMA - Il 2018 è andato in archivio con un'ultima giornata senza grandi sorprese. Il 19° turno di Serie A ha delineato la classifica definitiva dell'anno solare che non assegna trofei o qualificazioni alle coppe ma serve per raccontare il trend delle squadre. Ovviamente a monopolizzare la graduatoria è la Juventus che con 101 punti è l'unica in tripla cifra delle big europee: la squadra di Allegri può vantare sia il miglior attacco che la miglior difesa e ha solo una sconfitta al passivo, quella con il Napoli del 22 aprile con rete di Koulibaly. Proprio i partenopei si posizionano al secondo posto, mentre al terzo c'è un ex aequo tra le milanesi. Minima la differenza tra Roma e Lazio, con i giallorossi che la spuntano pur avendo lo stesso numero di vittorie.

