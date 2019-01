Diretta Napoli-Lazio ore 20.30: probabili formazioni e come vederla in tv

NAPOLI - Napoli-Lazio conclude il programma della 20.a giornata di Serie A. All'andata, disputata ad agosto, vittoria in rimonta dei partenopei all'Olimpico, 1-2, con i gol di Milik e Insigne a vanificare il vantaggio iniziale segnato da Immobile.

Napoli in piena emergenza. L'undici partenopeo sarà privo degli squalificati Allan, Koulibaly e Insigne, puniti con 2 giornate dopo le espulsioni rimediate con l'Inter nell'ultimo match prima della pausa. Ancelotti, costretto a stravolgere difesa e centrocampo, dovrebbe schierare il Napoli con il 4-4-2 con Maksimovic e Diawara al posto di Koulibaly e Allan. Callejon arretrato. In attacco coppia Mertens-Milik. Lo squalificato Marusic è il solo indisponibile per Inzaghi che dovrebbe inserire Lulic a destra al posto del montenegrino con Lukaku sulla fascia opposta. In avanti Luis Alberto a supporto di Immobile.

SEGUI NAPOLI-LAZIO LIVE DALLE 20.30

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile

Arbitro: Rocchi

TV: Sky Sport Serie A, Sky Calcio 1