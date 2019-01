Diretta Juventus-Chievo ore 20.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

TORINO - Dopo la vittoria a Bologna in Coppa Italia e il trionfo in Supercoppa italiana contro il Milan, la Juventus è pronta per il primo impegno del nuovo anno in Serie A. La formazione di Allegri riceve il Chievo all'Allianz Stadium di Torino e cerca il 18esimo successo in campionato per tornare a +9 dal Napoli, che ha vinto contro la Lazio al San Paolo.

DOVE VEDERE LA JUVE - La diretta tv di Juventus-Chievo è in programma alle 20.30 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 con la diretta streaming disponibile sulla piattaforma SkyGo.

FORMAZIONI UFFICIALI - Allegri è ancora senza Mandzukic e per la sfida contro il Chievo schiera la Juventus con il 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo riferimento in attacco e Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa sulla trequarti. Proprio sull'argentino il tecnico bianconero si è soffermato in conferenza stampa, dichiarando: "Lui è un giocatore importante per noi, non è questione di gol o di non gol. Spesso l'azione, rispetto agli anni precedenti, si conclude in maniera diversa. Ha fatto molto bene nella prima parte di stagione ma può e deve fare ancor meglio". In porta ci sarà Perin mentre a centrocampo ci sono Emre Can e Matuidi. Il Chievo parte con il 3-4-1-2 con Giaccherini alle spalle di Pellissier e Meggiorini.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Kiyine; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Piccinini di Forlì