Biglia: «Piatek è fortissimo come Paquetà. Spero di rientrare con la Roma»

PAQUETA ' - E’ fortissimo, si sta adattando alla grande al calcio italiano che non è una cosa semplice. Speriamo di aiutarlo per continuare così perché diventerà molto forte."

SU PIATEK - "Piatek e' un ragazzo giovane e fortissimo. Se non sei forte non fai tutti i gol che ha fatto lui in Italia. Non dobbiamo dimenticare Cutrone, che ha fatto un grande lavoro con Higuain."

SULL'ADDIO A HIGUAIN - Biglia glissa sul connazionale ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Chelsea: "Non voglio parlarne. Speriamo che finisca tutto e poi potrò dire quello che so. L’importante è sapere le cose. Noi dobbiamo lavorare con tranquillità e pensare al quarto posto."

RIENTRO CON LA ROMA ? - Ai box da novembre per un infortunio al polpaccio, Biglia si augura di essere pronto per il match contro la Roma all'Olimpico del 3 febbraio, uno spareggio per il quarto posto Champions, obiettivo stagionale del Milan: "Sto spingendo, arrivando al limite per tornare il prima possibile. Il campo mi manca tanto.Il campo mi sta mancando tanto, io preferisco essere sempre a disposizione e non guardare da fuori. Vorrei giocare la partita di Coppa Italia con il Napoli, ma i medici dicono che e' presto. Speriamo per la Roma. L’obiettivo è il quarto posto. Manca tanto, è iniziato adesso il girone di ritorno. Ma noi siamo pronti, stiamo lavorando bene."