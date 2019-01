Lazio-Juve, attesi 55mila spettatori all'Olimpico

ROMA - Sono circa 55mila gli spettatori attesi per la partita di campionato Lazio-Juventus in programma domenica sera alle 20.30 allo stadio Olimpico. Si è da poco concluso il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Marino, nel corso del quale è stato messo a punto il piano di sicurezza per l'incontro. Da 3 ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a 2 ore dopo la fine sarà vietata la vendita da asporto e il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro nella zona dello stadio Olimpico e nelle strade limitrofe, mentre una task force composta da polizia, guardia di finanza e polizia locale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.