TORINO - Lazio e Juventus scenderanno in campo domenica sera per il posticipo della 21ª giornata di Serie A. Ecco la probabile formazione di Massimiliano Allegri per la sfida dell'Olimpico: il tecnico bianconero sembra orientato a scegliere il 4-2-3-1 con Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi sulla trequarti con Cristiano Ronaldo in attacco. Calcio d'inizio alle 20.30.