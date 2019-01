Lazio-Juventus, S.Inzaghi: «Speriamo di ripetere l'impresa. Cristiano Ronaldo osservato speciale »

ROMA - Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, posticipo della 21.a giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

COME SI AFFRONTA LA JUVENTUS - Inzaghi presenta così la sfida ai bianconeri. Lo scorso anno, la Lazio si è imposta sulla Juventus nel match di andata di campionato a Torino e nella finale di Supercoppa Italiana all'Olimpico: "La Juve tende sempre nei primi 15-20 minuti a giocare a ritmo elevatissimo. Poi dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte con testa, cuore e gambe. Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia, una delle migliori in Europa. Dovremo fare una partita importante, ci è riuscita in passato, speriamo di farcela anche domani. In settimana abbiamo lavorato bene, serve una prestazione importante. Serve tutto, testa, cuore e gambe. Dobbiamo tirare fuori tutto. Abbiamo qualche defezione ma non c'è nessun problema."

CAMBIO MODULO E CORREA TITOLARE - Inzaghi non ha ancora deciso se schierare la squadra con un modulo diverso rispetto ai match precedenti. Correa potrebbe partire titolare: "Si può rimanere come abbiamo sempre giocato. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi, vedremo dopo la rifinitura di domani mattina. Correa è un calciatore importante. Prima di Napoli aveva saltato il Novara per influenza. Le ultime sei le aveva giocate tutte dall'inizio, probabilmente lo farà domani."

SU CRISTIANO RONALDO - Il portoghese affronterà per la prima volta in carriera la Lazio. Inzaghi elogia il fuoriclasse bianconero:" Ronaldo sarà un osservato speciale. Si è integrato subito nel nostro campionato, a volte non è semplice. Il migliore al mondo insieme a Messi."

SULL'ADDIO DI CACERES E IL MERCATO IN USCITA - E'stata una trattativa lampo quello che ha riportato Caceres alla Juventus. Inzaghi spiega i motivi dell'addio del difensore: "Non ha mai creato problemi, ha sempre dato tutto, non posso rimproverargli nulla.Voleva giocare di più. Poi nessuno può dire no alla Juve, gli auguro il meglio." Poi su Lukaku e Basta in uscita: "Lukaku tornerà a essere un giocatore della Lazio al 100% . Su Basta c'è qualche possibilità, ha qualche situazione aperta di mercato