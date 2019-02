Diretta Atalanta-Milan ore 20.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

BERGAMO – Zapata contro Piatek, Gasperini contro Gattuso, due squadre in lotta per lo stesso obiettivo: un posto nella prossima Champions League. All’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo va in scena alle 20.30 lo scontro diretto tra Atalanta e Milan. La Dea è nel momento migliore della propria stagione, non perde da ben sei partite (l’ultima sconfitta risale al 3-1 del Marassi contro il Genoa) e ha conquistato 14 punti sui 18 disponibili. Anche il Milan sembra aver trovato la giusta quadratura, e con il “pistolero” Piatek sogna in grande. Il bomber polacco ha avuto un impatto straordinario con la nuova maglia e, dopo la doppietta all'esordio in Coppa Italia contro il Napoli, ha siglato altre due reti contro Roma e Cagliari.

SEGUI ATALANTA MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

DIRETTA STREAMING – Atalanta-Milan è in programma alle 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia è sarà visibile in esclusiva su DAZN.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. ALLENATORE: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALLENATORE: Gattuso.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

TV - Segui Atalanta-Milan in esclusiva in streaming su DAZN.