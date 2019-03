Serie A, variazione di date e orari: Napoli-Atalanta a Pasquetta

ROMA - Ecco le variazioni di date e orari dei match in programma ad aprile. Qui la lista completa segnalata dalla Lega Serie A:

12ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00

INTER – ATALANTA (*) (anziché ore 15.00)

13ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 14 aprile 2019 ore 15.00

SAMPDORIA – GENOA (anziché lunedì 15 aprile ore 20.30)

Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.30

ATALANTA – EMPOLI (anziché domenica 14 aprile ore 15.00)

RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 17 aprile 2019 ore 19.00

LAZIO – UDINESE (anziché mercoledì 10 aprile ore 19.00)

14ª GIORNATA DI RITORNO

Lunedì 22 aprile 2019 ore 19.00

NAPOLI – ATALANTA (**) (anziché sabato 20 aprile ore 15.00)

(*) variazione disposta per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata

partecipazione di pubblico.

(**) variazione disposta per impegni del Napoli in competizioni Uefa per club