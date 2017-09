Serie A Atalanta, Gasperini: «La Juventus vince sempre. So cosa ci aspetta»

L'allenatore: «Però vorremmo fare risultato. Sarebbe importante per la nostra classifica e per chiudere bene questo ciclo di partite» twitta

BERGAMO - C'è un tabù enorme da sfatare in casa Atalanta: il tabù si chiama Juventus. Gasperini lo sa: "La vittoria a Bergamo contro la Juventus manca dal 2001? Sono passati un po' di anni, per questo se dovessimo riuscirci sarebbe qualcosa di straordinario. Noi come sempre andremo in campo per fare il massimo". L'Europa League non ha tolto energie a Gomez e soci secondo l'allenatore della Dea: "Avere questi risultati positivi alle spalle serve a mantenere il morale alto e in questo scenario è anche più facile recuperare le energie. Di certo contro questa Juventus bisogna tenere la concentrazione altissima e sfruttare l'entusiasmo del momento", conferma il tecnico in conferenza stampa.

OBIETTIVO PUNTI - "La Juventus è una squadra sempre molto forte, finora ha vinto tutte le partite, per cui sappiamo che gara ci aspetta ma vorremmo fare risultato. Sarebbe importante per la nostra classifica e per chiudere bene questo ciclo di partite".

