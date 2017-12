Serie A Atalanta, Gasperini rinuncia a Palomino

Il difensore non si è allenato con il resto della squadra in vista del match contro il Cagliari twitta

BERGAMO - L'Atalanta si è allenata al centro Bortolotti di Zingonia per preparare il prossimo match contro il Cagliari. Dopo il pareggio con la Lazio e la vittoria sul Milan, i nerazzurri vogliono altri tre punti per chiudere il girone d'andata a 30 punti. La squadra, dopo gli iniziali esercizi in palestra, ha lavorato sul campo con il pallone, chiudendo una seduta prettamente tattica con una partitella a campo ridotto. Non si è allenato Palomino che ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato. La sua convocazione per la sfida ai sardi (sabato ore 15) è fortemente in dubbio.

TUTTO SULL'ATALANTA

IL PROGRAMMA COMPLETO DI COPPA ITALIA