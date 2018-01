Serie A Atalanta, Gasperini: «Ora sotto con la Juventus»

REGGIO EMILIA - "Abbiamo fatto una partita notevole, il Sassuolo è squadra di valori sempre pericolosa in attacco. I ragazzi si sono sacrificati, nel calcio bisogna correre, ma ho visto anche sicurezza e qualità. Dovevamo avere fiducia e tenere palla a terra, è stata una buona risposta. Var? Non posso giudicare, ero distante. In episodi del genere ci si ferma parecchio, non penso faccia piacere a qualcuno". Così il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, a Sky dopo il successo sul Sassuolo: "Mi è piaciuto lo spirito con il quale abbiamo affrontato la gara. Dopo la gara di Napoli, un po' sottotono, c'era delusione: abbiamo reagito subito, i ragazzi in settimana li avevo visti dispiaciuti".

VERSO LA JUVENTUS - "Ora incontreremo per tre volte la squadra più forte, la Juventus. Buffon? Può continuare a giocare, deve sentirselo lui. Lui, come Del Piero o altri, è stata una colonna portante della Nazionale. Se giocano va bene, se non lo fanno vanno recuperati. Il nostro calcio ha bisogno di valore, bisogna investire su di loro".

RICONOSCENZA - "Devo molto all'ambiente, sono molto riconoscente, lavoro per far vedere l'Atalanta sempre più forte. Abbiamo cambiato il nostro profilo e possiamo mettere le basi per nuove ambizioni. I giocatori vengono qui volentieri e non è un caso. Spero che possiamo avere l'ambizione di restare a lungo qui. Giocando insieme da un anno e mezzo abbiamo accumulato conoscenze ed esperienze. Individualmente ho visto crescere molti giocatori, abbiamo un centrocampo e una difesa affidabili. Oggi Gomez non c'era ma Ilicic ha fatto una grande prova. C'è più consapevolezza, l'ho visto nel confronto con le grandi".