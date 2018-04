Serie A Atalanta, Gasperini: «Sesto posto inaspettato»

BERGAMO - L'Atalanta vola. Gian Piero Gasperini è felice per il successo contro il Torino e per aver superato il Milan in classifica: "Per il settimo posto eravamo in corsa - spiega il tecnico a Sky Sport - nessuno si aspettava il sesto. Devo dire che ci arriviamo al momento giusto, mancano ancora quattro partite fondamentali, ma quello di oggi è un grande passo per l'Europa. Vittoria senza Masiello, Ilicic e Spinazzola? Questo è un gruppo solidissimo, alcune assenze pesano, spero di rivedere qualche elemento presto. Chi ha giocato è sempre stato all’altezza portando forza e freschezza. La mia squadra è molto più forte di testa che di gamba. Forse è stata la migliora partita della stagione, mi sono però arrabbiato su gol dell'1-1, secondo me incomprensibile. La reazione però si è vista. C’è grande entusiasmo a Bergamo e siamo felici".

