Atalanta, Percassi: «Milan fuori dall'Europa? Mi dispiacerebbe»

TORINO - «Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l'opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive». Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, commenta così il deferimento di ieri dell'Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. «Si è conquistato sul campo il sesto posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari», spiega il n.1 nerazzurro. Di fronte all'ipotesi di subentrare alla diretta concorrente evitando di iniziare il cammino di coppa dal secondo preliminare il 26 luglio, Percassi è netto: «Non so se sarebbe meglio o peggio iniziare direttamente ai gironi, bisognerebbe chiedere al mister». Con Gian Piero Gasperini proprio in serata si comincia a parlare di mercato nella sede del Centro Sportivo Bortolotti: «Non so quali giocatori servano e in quali ruoli, lo chiederò a lui che ne sa più di me, ma bisogna fare le cose da Atalanta - chiude sorridendo il numero uno societario -. Intanto noto che tra l'Under 21 e le nazionali giovanili di età più bassa stanno continuando a convocare i nostri, è la ciliegina sulla torta di due stagioni esaltanti dove ci giochiamo anche lo scudetto Primavera. Il nostro sogno è avere 5-6 giocatori del vivaio in prima squadra, come il Barcellona».