Serie A Atalanta, Gasperini: «Dopo il gol tutto più facile»

BERGAMO - "Ogni partita è difficile ed equilibrata. Oggi ci è voluta un po' di pazienza, non riuscivamo a sbloccare, poi è andato tutto bene". Così ai micorofoni di Sky il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, dopo la gara con il Parma: "Questa squadra non ha mai avuto il problema del gol, dopo l'eliminazione in Europa c'è stato un po' di black out ma siamo ripartiti dalle certezze, come Ilicic. Anche senza risultato, bisognava continuare a giocare, abbiamo sempre creato molto, ma abbiamo attraversato un periodo di scarsa fiducia. Ilicic? Per noi è un grande giocatore, ho la possibilità di alternarlo centralmente con Gomez; quando lo abbiamo spostato è arrivato il gol. Con loro due creiamo molto. Ha avuto una cosa che gli ha creato problemi, aveva timore di allenarsi. Lo ha segnato, ma è tornato più forte di prima. Gomez? Ha sbagliato qualcosa che di solito non sbaglia. Non ha fatto male, ma tecnicamente ha sbagliato tanto".