Serie A Atalanta, riposo per de Roon

BERGAMO - Reduce dalla sconfitta contro il Genoa, l'Atalanta è già tornata ad allenarsi in vista della sfida contro la Juventus, in programma allo stadio di Bergamo mercoledì 26 alle 15. Gian Piero Gasperini, questa mattina ha diretto una seduta d'allenamento composta da esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Bettella ha giocato con la formazione Primavera, impegnata contro il Sassuolo; de Roon è rimasto ai box. Domani in programma allenamento a porte chiuse.