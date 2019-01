Serie A Atalanta, Gasperini: «La squadra ha personalità, grande reazione»

BERGAMO - “Oggi, anche per merito della Roma, ci è mancata la qualità nei passaggi e nel tiro che abbiamo di solito, almeno nel primo tempo". Così Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio 3-3 con la Roma (da 0-3 per i giallorossi), ma con una punta di rammarico per non essere riusciti a compiere l'impresa. Queste le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport: "Noi creavamo e loro segnavano. C'è voluta una grandissima Atalanta per recuperare la gara - ammette il tecnico -. A parte la bravura dei giocatori della Roma, noi indubbiamente sbagliavamo delle uscite che aprivano il campo ai giallorossi che ripartivano sempre. Di solito non facciamo tutte queste concessioni, nel secondo tempo siamo stato molto più precisi e abbiamo raddrizzato la gara fino al punto di avere rammarico per non averla vinta. Cosa ho pensato al rigore sbagliato da Zapata? Che abbiamo un problema con i rigori, non riusciamo a segnarli e perdiamo opportunità, per fortuna Duvan si è riscattato dopo 40”, ma pensavamo che saremmo riusciti lo stesso a riprenderla. Sono 20 o 21 partite che segnamo tanto e questo ci permette di poter raddrizzare le partite, ma noi pensiamo sempre a fare il massimo con tutti. Alla mia squadra devi fargli gol, perché loro prima o poi te lo fanno. C'è personalità, come quella di Zapata che sbaglia il rigore e poi si mette a correre per fare il 3-3”.