Serie A Atalanta, Gasperini: «Non siamo mai riusciti a battere la Spal»

BERGAMO - La squadra più in forma del campionato è l'Atalanta: lo testimoniano le tante vittorie consecutive degli orobici, che sono anche arrivati in semifinale di Coppa Italia. Contro la Spal, però, domani alle 15, sarà un'altra battaglia: "All'andata la Spal aveva meritato di vincere, è stata forse l'unica partita in cui siamo stati così sotto all'avversario - afferma Gian Piero Gasperini - Dalla partita d'andata sono passati tanti mesi, tante partite. Sarà una gara diversa. La voglia di rivalsa per quella sconfitta e la nostra situazione di classifica rendono questa gara importante". Gasperini prosegue: "Potrebbe essere una gara come quella di Cagliari. La Spal in questi anni si è sempre rivelata un avversario molto ostico, infatti non siamo mai riusciti a batterli. Vincere queste partite in casa sarà determinante per il nostro campionato, perché ne avremo parecchie da qui alla fine".

IL CAMPIONATO - Gasperini trae una considerazione sul campionato: "In questo momento tutte le squadre stanno dando il massimo, i punti cominciano a pesare di più. Questo tipo di gare viaggiano sul filo: dobbiamo essere bravi a leggere la partita, stare attenti e avere grande considerazione della Spal che è sicuramente una buona squadra. Sarà una partita con sicuramente delle difficoltà, dovremo essere bravi a superarle".

