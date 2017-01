Serie A Bologna, Donadoni: «Determinati a fare male alla Juventus»

BOLOGNA - "Dobbiamo mettere subito in evidenza le nostre qualità, non possiamo difenderci perché l’errore può capitare e dopo rischi di subire. Bisogna far capire all'avversario che ci siamo e vogliamo fare la nostra gara". Queste le parole di Donadoni prima dell'importante sfida che il Bologna dovrà affrontare con la Juventus. "Non dobbiamo essere succubi. Voglio vedere la convinzione negli occhi dei miei calciatori, la determinazione e la consapevolezza che possiamo fare male anche alla Juventus. Non possiamo concedere niente, non tralasciare nulla. Il risultato poi è figlio degli episodi, ma serve la prestazione. Interpretare nella maniera giusta la gara, ci serve un atteggiamento positivo, non voglio eccessiva tensione".

LA FORMAZIONE - "La formazione ancora non l'ho decisa, diciamo che è abbastanza delineata, ma ho ancora dei dubbi in merito ad un paio di giocatori che negli ultimi giorni non sono stati al top. Non mi preoccupa la formazione, ma la consapevolezza che i ragazzi siano convinti di fare una prestazione di alto livello".

