Serie A Bologna, Donadoni: «Godiamoci la vittoria contro il Torino»

BOLOGNA - "Dzemaili ha il ruolino di marcia di marcia di un bomber, non di un centrocampista, ma la lettura deve essere anche dei compagni di reparto che devono essere anche loro più bravi ad incidere, ad inserirsi e a farsi trovare nell'area di rigore". Queste le parole di Donadoni subito dopo la vittoria del Bologna sul Torino. "Questo è uno dei punti sui quali stiamo lavorando per cercare di crescere anche da questo punto di vista. Lui sta facendo molto bene, quello che accadrà alla fine del campionato lo valuteremo. Adesso godiamoci questa vittoria, che è stata importante, contro un avversario difficile, dal valore assoluto, che all'andata ci aveva costretto a subire cinque gol. Questo è solo merito dei ragazzi, soprattutto dopo aver fatto 120' in Coppa Italia con l'Inter. Non subire gol è segno che tutta la squadra difende bene, non è solo un discorso di reparto, anche se la difesa ha fatto una gara di grande livello. E' chiaro che i risultati aiutano, ma questa è una squadra giovane ed è normale che ancora alcune situazioni fanno fatica a gestirle come si deve e magari le subisce un po' troppo. Però queste prestazioni aiutano a credere nella convinzione dei propri mezzi, è ovvio che questa deve essere una costante, non il frutto di una classifica più o meno complicata".

DESTRO PROMOSSO - "Quando Destro fa prestazioni come oggi io non sono contento, di più, poi è chiaro che fare gol è importante per un attaccante. Alla fine del primo tempo ho detto a Mattia che se continua a giocare in questo modo prima o poi il gol lo farà. Oggi ha lottato e questo mi piace, mi piace quando viene a recuperare palla anche dietro e dà copertura".

SULLO STADIO - "Io credo che Bologna abbia un grande pubblico, un grande stadio e un grande presidente che vuole fare le cose in maniera egregia. Quindi insieme cercheremo di fare quel percorso che ci siamo prefissati, credo che l'entusiasmo ci sia da parte di tutti".

