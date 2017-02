Serie A Bologna, recuperato Rizzo: ci sarà con l'Inter

BOLOGNA - E' tornato a disposizione di Donadoni Luca Rizzo. L'esterno di centrocampo, negli ultimi giorni aveva lavorato a parte, ma oggi si è riunito al gruppo e ha svolto regolare seduta di allenamento. Probabile che il tecnico lo convochi per la gara contro l'Inter. Non lavorano ancora con la squadra Okwonkwo, Gastaldello, Maietta e Destro che hanno svolto solo terapie.

TUTTO SUL BOLOGNA

LA SEDUTA - Questa mattina il Bologna si è ritrovato sul campo di Casteldebole per continuare la preparazione in vista dell'Inter. La squadra ha iniziato la seduta con del riscaldamento in palestra, per passare poi ad una seduta tecnico-tattica sul campo ed esercitazioni sui piazzati, con partitella finale.

CLASSIFICA SERIE A