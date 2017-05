Serie A Bologna, Donadoni «Il Milan motivato. Vogliamo essere protagonisti»

BOLOGNA - Sfida da ex all'orizzonte per Donadoni che scuote il Bologna prima della trasferta contro il Milan: "Le motivazioni dobbiamo trovarle dentro di noi per quello che è il nostro cammino, la nostra gara e il nostro campionato. E' la penultima occasione di andare in grande stadio per far vedere quello che sappiamo fare. Questo deve essere il nostro obiettivo. Il Milan sarà motivato perché vuole mantenere il sesto posto in classifica. E' pacifico. Se non scendiamo in campo con convinzione e con la voglia di soffrire, torneremo a casa con le orecchie basse. San Siro ha visto grandi campioni, vogliamo essere protagonisti e non comprimari. Non sarà una passeggiata per il Milan se il Bologna darà tutto".

