Serie A Bologna, Donadoni: «Buon pari. Abbiamo limitato il Torino»

BOLOGNA - Donadoni ha raccolto con entusiasmo il pareggio che il suo Bologna ha conquistato contro il Torino. "Sono soddisfatto - ha dichiarato l'allenatore rossoblù a fine gara - abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto come dovrebbe sempre essere. Il Torino è un’ottima squadra, ma noi siamo stati intensi e attenti e abbiamo concesso pochissimo". Donadoni ha parlato anche dei singoli, in particolare commentando le prove di Di Francesco e Palacio: "Di Francesco ha giocato bene, è un ragazzo che ha tanta voglia di fare e a volte va addirittura fuori giri per eccesso di foga. Palacio è un giocatore che quando entra mette pressione agli avversari anche dal punto di vista psicologico, il suo apporto sarà importante". Il prossimo impegno sarà sabato 26 agosto in casa del Benevento: "Ora manteniamo l’equilibrio, la settimana che viene sarà la più difficile: se saremo bravi a costruire sulla base di quanto fatto oggi, potremo fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare su tante piccole sfumature" ha concluso il tecnico.

