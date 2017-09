Serie A Bologna, Donadoni: «Ottima gara fino al gol di Callejon»

BOLOGNA - Donadoni promuove il Bologna, in partita per più di un'ora nello scontro contro il Napoli ma sconfitto al Dall'Ara: "Fino al gol abbiamo fatto un'ottima partita, poi abbiamo commesso delle ingenuità che hanno creato questo 3-0. La squadra comunque mi è piaciuta - spiega l'allenatore a Sky Sport - per 70 minuti abbiamo tenuto testa al Napoli creando anche occasioni importanti. Non è da tutti. Dobbiamo lavorare ancora di più e limitare gli errori banali. Ripartiamo da qui senza badare troppo al punteggio. Il Napoli ha ottimi giocatori e ha sofferto. Con questo atteggiamento tutti faticheranno con noi. Il Napoli ha raggiunto una consapevolezza da grande squadra, ha qualità, fisicità e organizzazione. Se gli concedi qualcosa ti punisce. Infatti, alla prima sbavatura abbiamo subito gol...".

