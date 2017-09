Serie A Bologna, Donadoni: «Peccato, non ci abbiamo creduto»

FIRENZE - Roberto Donadoni si aspettava sicuramente di più dal Bologna. La sua squadra ha perso 2-1 il derby dell'Appennino contro la Fiorentina: "Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo gestito il pallone - ha spiegato il tecnico a Sky Sport - siamo stati poco convinti quando dovevamo ripartire. Dovevamo crederci di più, non possiamo uscire fuori solo quando dobbiamo recuperare. Se non riusciamo a capire questo non faremo mai il salto di qualità". Secondo l'allenatore degli emiliani il migliore dei rossoblù è stato Palacio: "È un esempio di come ci si muove in campo, dalla fame che si deve avere in partite come questa. Dobbiamo prendere questo da lui, al di là delle sue giocate. Lui è un trascinatore per i compagni. Di Francesco? In settimana non è stato benissimo e oggi si è visto".

