Serie A Bologna, Bigon: «Polemiche? La Lazio ha più rigori di tutti»

BOLOGNA - La Lazio si è lamentata delle decisioni arbitrali a sfavore, la società e Inzaghi hanno alzato la voce. Di più. I tifosi hanno organizzato un sit-in di protesta sotto la sede della Figc. Riccardo Bigon, il direttore sportivo del Bologna, ha parlato alla vigilia della gara dell'Olimpico, sponda biancoceleste: "Le polemiche arbitrali di casa Lazio? Non siamo spaventati e abbiamo molta fiducia negli arbitri e nei loro assistenti. La tecnologia aiuta a sbagliare di meno ma non ridurrà mai del tutto l’errore umano. Loro hanno avuto qualche episodio negativo ma ricordiamo che negli ultimi 3 anni si trovano in testa alla classifica dei rigori a favore con 33, mentre noi siamo ultimi a 6: se non ci lamentiamo noi, non trovo certo giusto che lo facciano loro". In dubbio per la trasferta romana c'è Roberto Donadoni. "Il mister ha un’influenza abbastanza forte e anche oggi non sarà qui a Casteldebole - dice a Sky Sport - speriamo riesca ad essere presente domani a Roma con la squadra. Incontreremo una Lazio forte che sta molto bene, ma noi vogliamo diminuire nel futuro il nostro divario con le grandi e tale crescita passa da partite di questo genere. La trasferta di giovedì a Kiev? Forse lascerà qualche scoria nella Lazio sul piano fisico, ma da quella vittoria di sicuro traggono ancora più fiducia e forza mentale perché hanno ottenuto un grande risultato".

PALACIO SCALPITA - "Il rientro di Palacio per il Bologna è molto importante, se giocherà dal primo minuto o meno dipenderà dalle sensazioni che lo staff tecnico ricaverà in merito anche oggi e domani".

