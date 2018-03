Serie A Bologna, Di Vaio: «Contro la Roma per tornare a vincere»

BOLOGNA - Il Bologna arriva alla sosta con tanto entusiasmo dopo il pareggio in casa della Lazio. "A Roma abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato oggi il club manager Marco Di Vaio a margine di un evento - in linea con ciò che possiamo fare tutte le domeniche". Marco Di Vaio, club manager del Bologna, è I ragazzi erano molto contenti - ha spiegato a margine di un evento - hanno tanto da dover dimostrare. La squadra ha coscienza, è seria, vuole sempre ottenere dei punti. Siamo felici perché il risultato ci ha premiato, ma non vogliamo accontentarci. Vogliamo partite di alto livello da qui alla fine della stagione". Dopo la pausa per le nazionali c'è la Roma: "Adesso c'è la sosta, la prossima la giocheremo in casa e abbiamo il dovere di riavvicinare la parte scontenta dei nostri tifosi. Avvertiamo distanza, ma c'è volontà di fare qualcosa di bello. Ne abbiamo perse troppe al Dall'Ara e adesso possiamo riscattarci contro una squadra che farà i quarti di finale di Champions League".

