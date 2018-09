Serie A Bologna, Inzaghi: «Per 70' non avevamo subìto nulla»

BOLOGNA - "Non avevamo subìto nulla per 70 minuti. Anzi, la migliore occasione l'abbiamo avuta noi. Nel nostro momento migliore abbiamo subìto". Così il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, dopo la sconfitta con l'Inter, ai micorofoni di Sky: "Ripartiamo da qua: dispiace perdere una partita del genere per 3-0. Certo, abbiamo perso contro una grande e ripartiamo da qui fino alla prossima sfida. Sono arrivato da poco, abbiamo cambiato molto. E se non avessimo preso il primo gol forse non avremmo preso gli altri. Come nelle gare precedenti siamo stati sfortunati, Io sono aperto a tutto: devo far rendere bene la squadra. Orsolini? E' un ragazzo che va messo piano piano in un contesto, ci darà soddisfazioni".