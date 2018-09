Serie A Bologna, Inzaghi: «Impressionato da tutti. Ora non montiamoci la testa»

BOLOGNA - "Non ho parole, quello che ho trovato a Bologna è qualcosa che non mi sarei mai aspettato". È giustamente felice Filippo Inzaghi che, ai microfoni di Sky Calcio Show dopo l'importante vittoria contro la Roma, chiosa: "Ieri dopo 4 partite senza segnare e solo con un punto fatto, sono venuti in mille ad incitarci. Questo ha fatto la differenza e la vittoria è giusto dedicarla a loro. Grande vittoria. Devo ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto sempre, nonostante non arrivassero i risultati".

BOLOGNA-ROMA 2-0: NUMERI E STATISTICHE

PERFETTA - Come la partita che serviva ai rossoblu: "Sapevo che i miei giocatori lo avevano nelle corde. In queste gare non ci avevano dato una mano i particolari, serviva la partita perfetta contro la Roma per ribaltare un pronostico che alla vigilia ci dava sfavoriti". Sorpreso dal primo gol di Santander? "Impressionato da tutti. Ma penso anche a chi ha giocato meno, quelli fanno le fortune degli allenatori. Penso agli esordi di Calabresi e Nagy, Krejci e Svanberg. Contro la Roma non è facile, sono giovani, ma vedo come si allenano. Anche chi è subentrato si è sempre allenato con lo spirito giusto. Oggi grandissima partita, anche Calabresi all'esordio in serie A".

FUTURO - "Questa è una vittoria che mi rende felice e mi fa ben sperare per il futuro. Vittoria che mi rende felice ed orgoglioso di allenare questo gruppo - spiega il tecnico dei rossoblu - e anche per la società che mi ha dato grande fiducia. Anche la gente, non vincevamo e in giro mi incitavano e io non capivo cosa avevo fatto. Sono contento di avergli regalato una partita del genere, ora però non montiamoci la testa. Non abbiamo fatto nulla, e già mercoledì a Torino (contro la Juventus n.d.r) ci sarà da ballare".

