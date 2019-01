Serie A Bologna, ecco Soriano: «Il club merita la massima serie»

BOLOGNA - Con gli innesti di Roberto Soriano e Nicola Sansone il Bologna proverà non retrocedere in una stagione difficilissima. Oggi è arrivata la firma con i rossoblu, e il centrocampista proveniente dal Torino subito dopo ha parlato ai microfoni felsinei: "Fisicamente sto bene, non ho giocato con continuità in questi sei mesi, ma mi sono allenato sempre al massimo e sono pronto a dare tutto per il Bologna". Nel girone di ritorno sarà necessario raccogliere quanti più punti possibili per ottenere la salvezza, e l'ex Sampdoria e Villarreal lo sa bene. Sul suo ruolo in campo, aggiunge: "In questi sei mesi ho fatto il trequartista, a volte la mezzala, sono i ruoli che preferisco e dove rendo al meglio. In Spagna ho fatto l'esterno, ma mi accentravo spesso". Il Bologna non è stata una scelta casuale: "E' una piazza importante, merita di stare in Serie A, io e Nicola siamo qui per dare una mano".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO