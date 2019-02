Serie A Bologna, Mihajlovic: «Juventus, non sei imbattibile»

BOLOGNA - "Noi dobbiamo migliorare tutti, creiamo occasioni ma purtroppo non lo facciamo con continuità. Col gioco arriveranno le occasioni e il gol, lavoriamo per migliorare la fase realizzativa. Escluso Palacio, che sarà pronto per Udine, per domani abbiamo recuperato tutti". Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, presenta così la prossima sfida contro la Juventus: "Abbiamo un solo modo di giocare, a prescindere dall'avversario. Cerchiamo di giocare coi nostri principi come abbiamo fatto in queste partite, affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa, vediamo cosa succede. Non partiamo sconfitti. Non è facile per noi, non lo sarà nemmeno per loro".

VERSO LA JUVENTUS - "La partita di mercoledì dimostra che nessuna squadra è imbattibile. Giochiamo in casa, sappiamo che possiamo metterli in difficoltà. Ce la giochiamo con coraggio, fiducia e determinazione. La Juventus è un avversario da battere: è un modello per tutti, unico a livello europeo, un esempio da seguire in tutto. Con Ronaldo cercheranno di vincere la Champions. E' uno dei migliori al mondo, hanno fatto un salto di qualità in campo e come immagine. Sansone? Non è al top, viene da un infortunio e spero che domani faccia una gran partita. Edera? Ha fatto bene, mi aspetto più coraggio".