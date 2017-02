Serie A Cagliari, Rastelli: «Bene fino al gol della Juventus»

CAGLIARI - "Fino al gol della Juve l'interpretazione della gara è stata quasi perfetta, perchè abbiamo chiuso bene tutti gli spazi, siamo ripartiti con grande decisione e paradossalmente eravamo la squadra che più si stava avvicinando al gol". Sono queste le parole di Rastelli al termine del match perso dal Cagliari contro la Juventus. "In più circostanze abbiamo impensierito la retroguardia della Juve, poi su una lettura sbagliata poco prima della fine del primo tempo loro sono andati in vantaggio - spiega a Sky Sport - E' normale poi, contro queste grandi squadre, quando vai sotto hai sempre il timore di aprirti e di prendere poi ulteriori gol che poi chiuderebbero la gara in maniera definitiva. Peccato aver preso su una ripartenza il 2-0 e poi abbiamo cercato di mantenere comunque ordine per cercare di riaprirla, Buffon ha fatto una grandissima parata su Pisacane sul 2-0. Però è normale che poi è difficile una gara contro questa Juve. Con un minimo di attenzione in più avremmo evitato di prendere gol e quindi di far andare la Juve in vantaggio. Sono soddisfatto della prestazione, stiamo ritrovando da un po' di tempo quella compatezza e quella solidità, quella unità di intenti, contro questa squadra sai che non puoi sbagliare niente. Guardiamo al futuro con grande positività e ottimismo".

CRONACA E TABELLINO: CAGLIARI-JUVENTUS 0-2

GIGI RIVA - "Gigi Riva viene di rado, ma quando viene scalda i cuori di tutti e ha sicuramente alzato il livello di adrenalina di ognuno di noi".

RIMANERE IN A - "Non è difficile giocare un campionato senza avere davanti un obiettivo, perchè ci sono ancora tanti punti in palio e di conseguenza, è vero che abbiamo un buon margine di sicurezza, però non bisogna mai abbasare la guardia. Io credo che ogni allenatore che si trova nelle nostre condizioni, deve trovare le motivazioni giorno dopo giorno proprio perchè credo che ognuno di noi vuole sempre migliorarsi. L'obiettivo in questo momento è di raggiungere il più velocemente possibile i punti che ci possono garantire la Serie A".

CLASSIFICA SERIE A