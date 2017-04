Serie A Cagliari, Rastelli: «Il Torino è tra le migliori sette»

CAGLIARI - Ostacolo Torino per il Cagliari di Rastelli. Il tecnico ha recuperato Farias e Ceppitelli e inquadra così gli avversari: “È una partita stimolante. Penso che il Torino, per potenziale, sia da considerare tra le prime sette squadre del campionato. Offre un gioco spettacolare, cerca sempre il gol e la vittoria. È vero che concede anche molto, forse in alcuni frangenti può avere pagato questo tipo di mentalità, ed essendo una squadra giovane è normale che abbia incontrato degli sbalzi di rendimento. Tuttavia ha giocatori di grande qualità, soprattutto nel reparto avanzato”. E' già scattata la missione rivincita. “All’andata prendemmo gol dopo un minuto, logicamente ci aprimmo per pareggiare e invece subimmo altre reti, dopo venti minuti la partita era già chiusa. Però quello era un altro Cagliari. Adesso, numeri alla mano, abbiamo trovato un nostro equilibrio, e quella compattezza e solidità che contro certe squadre erano mancate. Dobbiamo sfruttare le nostre qualità contro un avversario che ha tra le sue prerogative la trazione anteriore. Spero che sarà una bella partita”.

IL DUELLO TRA BORRIELLO E BELOTTI - “Li divide l’età anagrafica. Forse Marco ha qualcosa in più complessivamente sul piano tecnico, Belotti ha dalla sua gli anni per poter eguagliarlo. Borriello in Nazionale? Credo che meriterebbe una chiamata, almeno in uno stage, per la sua qualità e per la straordinaria annata che sta disputando”.

