Serie A Cagliari, i convocati per il Napoli: c'è Isla, no Miangue

CAGLIARI - Una buona notizia per Massimo Rastelli arriva dall'infermeria. Mauricio Isla è abile e arruolabile per la sfida di Napoli, dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori dal match contro il Pescara. Il cileno ex Juventus è nella lista dei convocati del Cagliari per l'anticipo di campionato (sabato alle 18), dove invece non figura Miangue, ancora alle prese con i postumi di una distorsione alla caviglia destra.

TUTTO SUL CAGLIARI

I CONVOCATI - Questo l'elenco dei 21 giocatori convocati da Rastelli: Crosta, Gabriel, Rafael, Bruno Alves, Capuano, Isla, Murru, Pisacane, Salamon, Barella, Deiola, Di Gennaro, Faragò, Ionita, Joao Pedro, Padoin, Tachtsidis, Borriello, Farias, Han, Sau.

RASTELLI: "CONTRO IL NAPOLI BISOGNA SAPER SOFFRIRE"