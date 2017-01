Serie A, Maran: «Nel finale il Chievo è calato»

MILANO - Chievo quasi perfetto per un'ora, poi l'Inter ha pareggiato e ha preso il largo. Maran spiega cosa non ha funzionato a San Siro: "Nel finale siamo calati. I due cambi dopo l'intervallo sono stati forzati, quindi non sono riuscito ad aiutare la squadra. Questo ha inciso un po'. Nel momento di maggior pressione dell'Inter dovevamo far girare di più la palla - dice l'allenatore a Sky Sport - Ultimamente questa cosa ci sta mancando. Siamo anche ripartiti bene, ma l'Inter ha avuto tante occasioni, non lo nascondiamo. Paghiamo anche il fatto di aver giocato tre partite in sei giorni".



DIFESA IN TILT- "Non vedo un problema nel difendere. Bisogna avere più possesso palla, se no vai in difficoltà. E' un momento particolare: dobbiamo lavorare, riusciremo a uscire da questa situazione".

