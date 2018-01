Serie A Chievo, Maran: «Dobbiamo ripartire forte»

VERONA - "Ho ritrovato la solita squadra che ha voglia di fare. Abbiamo lavorato nel modo giusto fin da subito, lavorando per arrivare bene a una partita così importante alla ripresa del campionato. Appena ci siamo ritrovati dopo la sosta, ci siamo detti che dobbiamo partire forte". Il tecnico del Chievo, Maran, è pronto a rituffarsi nel campionato: i gialloblù sono attesi dalla sfida con la Lazio: "Le assenze? Avere tutti a disposizione è sempre meglio, ma non ci piangiamo addosso. Dobbiamo pensare a mettere in campo il nostro potenziale, contro una squadra che quest'anno è temibile da affrontare. Hanno fisicità, portano tanti uomini in area avversaria e hanno grande compattezza. Queste doti hanno portato la Lazio a fare un gran campionato. Non credo che abbiano punti deboli. Noi dovremo essere bravi a dare il massimo per impensierirli e per fare la nostra solita partita, con grande coraggio".

CALCIOMERCATO

TUTTO SUL CHIEVO