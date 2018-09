Serie A Chievo, D'Anna: «Primo tempo equilibrato, Udinese squadra chiusa»

VERONA - Dopo il pesante 0-2 subito con l'Udinese, il Chievo è sempre più invischiato nei bassifondi della classifica: "Abbiamo fatto gioco, ma non abbiamo finalizzato soprattutto a causa della bravura del portiere avversario - esordisce il tecnico D'Anna ai microfoni ufficiali del club - Loro invece hanno sfruttato un gran tiro dai 30 metri e una ripartenza quando oramai eravamo sbilanciati". D'Anna prosegue: "E' sotto gli occhi di tutti che abbiamo cercato di creare occasioni e provare a vincere contro una squadra chiusa in difesa. La gara è stata molto equilibrata nel primo tempo, ma sfortunata dopo". Ora arriva subito la sfida con il Genoa in trasferta: "Abbiamo la possibilità di riscattare subito la sconfitta. Dobbiamo valutare l'infortunio di Bani, ma la rosa è ampia e dobbiamo guardare avanti con positività". Sul cambio di modulo a partita in corso: "Lèris aveva già dimostrato le sue qualità la scorsa settimana, può darci tanto a partita in corso. Pellissier non lo scopro certo io, quel poco che ha giocato si è mosso bene e ha creato occasioni per gli altri". L'allenatore clivense conclude così: "L'applauso finale dei tifosi? Sono stati straordinari".

CHIEVO-UDINESE 0-2: NUMERI E STATISTICHE