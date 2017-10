Serie A Crotone, Nalini: «Torino? Ci faremo trovare pronti»

CROTONE - "Questa settimana ci dà modo di recuperare, di mettere benzina nelle gambe per la partita con il Torino. E per me vale anche di più, visto che sono indietro. Ci alleniamo bene, purtoppo senza nazionali, per farci trovare al meglio contro i granata". Così Andrea Nalini attaccante del Crotone, ai microfoni del sito ufficiale rossoblù: "Spal? Credo di aver fatto quello che mi ha detto il mister: mi ha dato delle indicazioni e le ho rispettate. Ho fatto una partita si sacrificio che è servita a tutti per portare un punto a casa. Sono stato in avanti con Simmy: il mio ruolo non cambia la lettura della gara, quello che conta è l’atteggiamento. Questo ci contraddistingue dall'inizio e così sarà per tutta la stagione. C'è bisogno di unità e di voglia di non mollare mai, poi le cose verranno di conseguenza. Di certo abbiamo più fiducia nei mezzi e ci aiutiamo l'uno con l'altro. Il mister lo conosciamo da un anno, sappiamo ciò che vuole da noi: in questo inizio di stagione non potevamo sbagliare e così è stato. Certi meccanismi sono più rodati rispetto al passato, è naturale. Ora speriamo di ripeterci e magari portare a casa più punti. Noi facciamo alla lettera quello che ci chiede il mister e spero che si veda dagli spalti: diamo tutto".

TUTTO SUL CROTONE

CALENDARIO SERIE A