Serie A Crotone, Nicola: «Fatto il massimo contro grande Juventus»

L'allenatore: «Partite come questa ci aiutano a crescere, ma non è facile mantenere l'attenzione per 90 minuti contro questa squadra» twitta

TORINO - Davide Nicola vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus. Il suo Crotone si è difeso bene per un tempo, poi è crollato nella ripresa sotto i colpi di Mandzukic, De Sciglio e Benatia. "Le partite durano 90 minuti e giocarle fino alla fine con l'attenzione che ci vuole contro la Juve è dura - ha spiegato l'allenatore dei calabresi ai microfoni di Mediaset Premium - Siamo orgogliosi perché abbiamo fatto il massimo. Partite come queste ci aiutano a crescere". Sulla scelta di schierare Tonev e non Trotta: "Avevo bisogno di un lavoro particolare e Tonev poteva essere utile per attaccare gli spazi, ha fatto la partita che mi aspettavo".

IL CONFRONTO TRA JUVE E NAPOLI - Venerdì Napoli e Juventus si sfideranno al San Paolo. Davide Nicola è stato invitato a fare un confronto tra le due squadre, ma non si è sbilanciato: "Sono due grandissime squadre. Contro il Napoli non ci abbiamo ancora giocato, vedremo". La testa del tecnico è, invece, tutta sulla salvezza: "Non sarà più facile quest'anno come sento dire - ha concluso - una realtà come la nostra deve sempre ripartire da zero. Abbiamo fatto punti importanti, ma non ci rilassiamo. Se ci salviamo faccio il Tour de France? Quello che è accaduto l'ho già accantonato, speriamo di ripeterci".

