Serie A Crotone, Zenga: «Abbiamo regalato un gol»

CROTONE - "Le responsabilità sono le mie. Mi sono affidato a chi aveva fatto benissimo le volte precedenti, ma non abbiamo trovato la fluidità giusta di gioco". Il tecnico del Crotone, Walter Zenga, commenta a Sky così il ko interno contro la Spal: "Il loro terzo gol ci ha tagliato le gambe. Da parte nostra troppa confusione e troppe scelte di singoli che hanno provato a risolvere la partita da soli. Dobbiamo ripartire dagli allenamenti, più concentrati e più sereni. A Benevento non meritavamo di perdere. Abbiamo regalato un gol in un momento importante della partita. Negli ultimi dieci minuti non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dobbiamo fare attenzione ai singoli particolari".

