Serie A Empoli, Andreazzoli: «A tratti abbiamo fatto meglio, ma non basta»

EMPOLI - "Mi girano le scatole perchè abbiamo perso". Queste le prime parole di Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta di misura con la Lazio. Una partita che a tratti ha visto un Empoli superiore: "A tratti lo siamo stati, lo ha detto anche il loro allenatore. Questo mi consola fino ad un certo punto". Nuovo modulo per i toscani oggi, in campo con il 4-3-2-1: "Oggi mancava un terzino sinistro con determinate caratteristiche. Per mantenere determinati equilibri ho dovuto cambiare qualcosa, così ho optato per il doppio trequartista per portare avanti la nostra idea di gioco. Nel primo tempo c'erano le condizioni ideali per fare la gara, ci abbiamo provato, ma contro questa Lazio era difficile. Forse siamo stati poco lucidi a livello tecnico con qualche errore di troppo, ma visto l'atteggiamento siamo sulla strada giusta. La squadra ha fatto quello che poteva, ma si vede che in questo periodo deve andare così e non siamo molto fortunati. Stessa cosa contro Chievo e Genoa".

OCCASIONE - Sul miracolo di Strakosha che ha negato il gol del pareggio a Caputo all'ultimo secondo: "Sono andato in quel momento - spiega l'allenatore dell'Empoli - nemmeno Orsato aveva visto la parata perchè pensava all'errore di Caputo. Non pensavo ci saremmo guadagnati una situazione così nitida e pulita in quel frangente, ma è andata così".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO