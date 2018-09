Serie A Empoli, Andreazzoli: «E' un periodo sfortunato, meritiamo di più»

PARMA - Dopo lo 0-1 del Tardini contro il Parma, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha commentato la partita ai microfoni di Sky: “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, ho detto loro che sono orgoglioso di essere il loro allenatore perché giocare con questa intensità a due giorni di distanza dalla gara col Milan non era facile. Loro lo hanno fatto fino in fondo come sempre. Non siamo sostenuti dalla buona sorte in tutto questo periodo perché anche oggi abbiamo preso due pali e arriviamo a sette nelle ultime sei partite. Questo ci lascia il rammarico ma dobbiamo continuare a essere fiduciosi e a credere a quello che facciamo. Non abbiamo perso mai ai punti in questo campionato, avremmo meritato molto di più; non lo dico io ma gli avversari”. Andreazzoli prosegue: “Cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare, cerchiamo di vincerle tutte. Siamo convinti che se continuiamo su questa strada è impossibile che non vada in maniera diversa perché gli episodi sono un pochino contrari. Abbiamo preso goal 2 contro 2 noi in attacco e queste son le cose da limare e che ci vengono contro. Avevamo un contropiede facilissimo da portare a termine e invece Gervinho ha fatto goal”.