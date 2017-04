Serie A Fiorentina, Sousa: «Mi è stato proposto il rinnovo»

FIRENZE - Ci sono novità sul futuro di Paulo Sousa e - quasi inaspettatamente - a comunicarle è stato proprio il tecnico portoghese. "Il direttore Corvino mi ha proposto per due volte il rinnovo - ha spiegato in conferenza stampa - anche ieri abbiamo cenato a casa mia. Non esistono altre cene, non mi mi importa niente del gossip". L'allenatore si è preso del tempo per riflettere: "Accetterò? Dipende da come finiremo, dal tipo di proposta e dalla durata". ha spiegato Sousa. Sull'avversario di domani, il Bologna, ha invece dichiarato: "Il Bologna sta bene e gioca bene, entrambe le squadre vogliono vincere. La sosta ci ha aiutato, ma abbiamo tanti infortunati come Bernardeschi che non sta bene. Nonostante questo stiamo vincendo, in casa siamo imbattuti da un anno. Spero di prendere le decisioni corrette per continuare a vincere".

