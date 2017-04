Serie A Fiorentina, Kalinic vede la Sampdoria

L'attaccante ha lavorato per la maggior parte dell'allenamento insieme al gruppo twitta

FIRENZE - L'infortunio di Kalinic è meno grave del previsto. Non solo l'attaccante non ha riportato lesioni, ma oggi è anche tornato a lavorare con la squadra. Il croato ha svolto insieme alla squadra la maggior parte della seduta, dando un importante segnale a Sousa in vista della gara di domenica contro la Sampdoria a Genova (ore 12.30). Verso un nuovo forfait, invece, sia Bernardeschi che Vecino: entrambi hanno svolto lavoro differenziato anche durante la seduta di oggi.

