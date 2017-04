Serie A Fiorentina, Salica: «Vinciamo il derby. Miglior acquisto? Antognoni»

FIRENZE - La partita contro l'Empoli, in programma sabato al Franchi, dirà molto sulle ambizioni di rimonta europea della Fiorentina. "Speriamo che il derby ci porti i tre punti - ha dichiarato oggi il vice presidente Gino Salica - Mi dispiace per i cugini dell'Empoli ma noi abbiamo bisogno della vittoria". Il dirigente è intervenuto a Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presentazione del libro 'La nostra storia', i cui proventi dalla vendita andranno in favore della fondazione benefica 'Tommasino Bacciotti'.

ANTOGNONI IL MIGLIOR ACQUISTO - Salica ha parlato della crescita di una società che è tornata ad investire - oltre che sul parco giocatori - anche nell'aspetto dirigenziale: "Noi quest'anno abbiamo fatto due cose molto importanti: i festeggiamenti per i 90 anni del club e l'aver riportato Giancarlo Antognoni in società. Io credo che sia stato il nostro miglior acquisto quest'anno e lo dico non per piaggeria, ma perché lui ha portato dentro il club competenza, storia e umanità. Il confronto quotidiano che abbiamo con lui ci sta arricchendo e per noi è molto importante".

