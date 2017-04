Serie A Fiorentina, Sousa: «Col Palermo spingere fino alla fine»

FIRENZE - "Bisogna evitare di dare fiducia agli avversari. Dobbiamo fare quel che sappiamo fare, tatticamente e mentalmente. Spingere fino alla fine, per cercare di vincere. Conosciamo le insidie delle prossime partite e siamo consapevoli che potremmo vincerle all'inizio come alla fine, per questo dobbiamo credere in quello che facciamo per provare a trovare sempre la vittoria". Così il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, alla vigilia della sfida con il Palermo: "Nella gara di domani le difficoltà dipenderanno dall'atteggiamento dei nostri avversari. In casa contro il Palermo abbiamo ricevuto molte critiche, ma abbiamo fatto 21 tiri in porta. In queste gare serve essere molto concreti".

LA DIFESA - "Per vincere dobbiamo fare un gol in più degli avversari, non penso che si vinca pensando solo a non prenderle. Gli ultimi due gol presi contro l'Inter sono arrivati da un calo di attenzione dopo la rimonta fatta e dopo aver mostrato la qualità e la capacità di creare tanto contro i nostri avversari. Babacar? Ha avuto sempre opportunità di giocare. Mi ha soddisfatto anche quando ha ricevuto critiche e non ha fatto gol. E' un ragazzo che sta crescendo. Bernardeschi? Federico è maturo e cerca di lavorare per migliorare di continuo".

CORSA ALL'EUROPA - "Io penso solo a noi, come ho sempre fatto. Sappiamo cosa dobbiamo fare, lavoriamo al meglio per vincere. I conti li faremo alla fine. In queste ultime gare chiedo ai ragazzi quel che cercano di darmi sempre: gioia nell'allenamento e la massima professionalità nel farlo, cercando di migliorare di continuo individualmente e collettivamente".